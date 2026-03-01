PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Hetzerath (ots)

Am 28.02.2026 gegen 23:11 Uhr befuhr ein 37-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Wittlich-Land mit seinem Personenkraftwagen die Straße "Am Erkelsbach" in Hetzerath.

Hier kam er aufgrund von Alkoholeinfluss mit einem Wert von mehr als 1,1 Promille von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Zaun.

An Fahrzeug und Zaun entstand Sachschaden.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe wurde entnommen.

Der Tatort wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und entsprechende Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

