PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Wiederholt beschädigte Fensterscheiben in Lusan - Polizei sucht Zeugen (0074790/2026)

Gera (ots)

Gera. Bereits im Sommer 2024 verzeichnete die Polizei Gera eine erste Serie von Sachbeschädigungen in der Kastanienstraße. Damals gingen mehrere Fensterscheiben auf bislang ungeklärte Weise zu Bruch. Im Sommer 2025 kam es erneut zu ähnlichen Vorfällen, wieder in der Kastanienstraße und in der Platanenstraße. In diesem Zusammenhang konnten durch die eingesetzten Beamten teilweise kleine Stahlkugeln als mögliche Tatmittel gesichert werden. Auch in diesem Jahr reißt die Serie nicht ab: Im Januar und März wurden bereits drei Fensterscheiben in der Platanenstraße mutwillig beschädigt. Die Polizei Gera prüft derzeit einen Zusammenhang zwischen den Taten. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass die Beschädigungen möglicherweise mit einer Zwille oder Schleuder verursacht wurden. Die Polizei bittet um Mithilfe: Zeugen, die Hinweise zum Geschehen oder zu möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 829-0 bei der Polizei Gera zu melden. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 27.03.2026 – 07:05

    LPI-G: (LK GRZ) Autofahrt mit zu hohem Promillewert beendet (0076422/2026)

    Greiz (ots) - Greiz. Am Donnerstagabend (26.03.2026) kontrollierten Polizeibeamte einen 59-jährigen Pkw-Fahrer in der Mohlsdorfer Straße. Dabei wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,72 Promille. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt. (DL) Rückfragen ...

    mehr
  • 27.03.2026 – 07:00

    LPI-G: (LK ABG) Rathaus kurzzeitig evakuiert (0076107/2026)

    Altenburg (ots) - Altenburg. Am Donnerstagvormittag (26.03.2026) kam es im Rathaus am Markt zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Bei Arbeiten an einem Stahltresor setzten zwei Männer einen benzinbetriebenen Winkelschleifer ein. Aufgrund unzureichender Belüftung reicherte sich Kohlenmonoxid in der Raumluft an. Insgesamt acht Personen erlitten leichte Vergiftungen und mussten medizinisch behandelt werden. Das ...

    mehr
  • 27.03.2026 – 06:57

    LPI-G: (G) Einbruch in Wohnung - Bargeld und Schmuck entwendet (0076530/2026)

    Gera (ots) - Gera. Unbekannte Täter drangen am Donnerstag (26.03.2026) im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 23:35 Uhr in eine Wohnung in der Liselotte-Herrmann-Straße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter über ein gekipptes Schlafzimmerfenster in die im Hochparterre gelegene Wohnung. In der Folge durchsuchten sie mehrere Möbelstücke und entwendeten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren