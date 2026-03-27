Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Wiederholt beschädigte Fensterscheiben in Lusan - Polizei sucht Zeugen (0074790/2026)

Gera (ots)

Gera. Bereits im Sommer 2024 verzeichnete die Polizei Gera eine erste Serie von Sachbeschädigungen in der Kastanienstraße. Damals gingen mehrere Fensterscheiben auf bislang ungeklärte Weise zu Bruch. Im Sommer 2025 kam es erneut zu ähnlichen Vorfällen, wieder in der Kastanienstraße und in der Platanenstraße. In diesem Zusammenhang konnten durch die eingesetzten Beamten teilweise kleine Stahlkugeln als mögliche Tatmittel gesichert werden. Auch in diesem Jahr reißt die Serie nicht ab: Im Januar und März wurden bereits drei Fensterscheiben in der Platanenstraße mutwillig beschädigt. Die Polizei Gera prüft derzeit einen Zusammenhang zwischen den Taten. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass die Beschädigungen möglicherweise mit einer Zwille oder Schleuder verursacht wurden. Die Polizei bittet um Mithilfe: Zeugen, die Hinweise zum Geschehen oder zu möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 829-0 bei der Polizei Gera zu melden. (DL)

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