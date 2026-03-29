LPI-G: Alkoholisierter Mann verursacht Unfall
Altenburg (ots)
In den frühen Morgenstunden des 27.03.2026 verursachte ein 51 Jahre alter Mann in der Ortslage Neupoderschau einen Unfall und konnte erst durch Nachfahrt des Unfallgegners zum Anhalten bewegt werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten beim Verursacher Alkoholeinfluss fest. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet und sein Führerschein beschlagnahmt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden - es wurde zum Glück niemand verletzt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell