Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Alkoholisierter Mann verursacht Unfall

Altenburg (ots)

In den frühen Morgenstunden des 27.03.2026 verursachte ein 51 Jahre alter Mann in der Ortslage Neupoderschau einen Unfall und konnte erst durch Nachfahrt des Unfallgegners zum Anhalten bewegt werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten beim Verursacher Alkoholeinfluss fest. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet und sein Führerschein beschlagnahmt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden - es wurde zum Glück niemand verletzt.

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