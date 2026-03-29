LPI-G: (G) Sachbeschädigung an Parteibüro (0077967/2026)
Gera (ots)
Durch bislang unbekannte Täter wurde im Zeitraum von 28.03.2026, gegen 14:00 Uhr, bis 29.03.2026, gegen 01:30 Uhr, diverse Schmierereien an einem Parteibüro in der Rudolf-Diener-Straße in Gera aufgebracht. Die Polizei Gera sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei Gera, Tel.: 0365-8290. (SH)
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