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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Sachbeschädigung an Parteibüro (0077967/2026)

Gera (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wurde im Zeitraum von 28.03.2026, gegen 14:00 Uhr, bis 29.03.2026, gegen 01:30 Uhr, diverse Schmierereien an einem Parteibüro in der Rudolf-Diener-Straße in Gera aufgebracht. Die Polizei Gera sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei Gera, Tel.: 0365-8290. (SH)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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