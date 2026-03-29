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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Sachbeschädigung an zwei Fahrzeugen - Zeugen gesucht (0077633/2026)

Gera (ots)

Unbekannte Täter haben am Samstagvormittag, 28.03.2026, in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 10:44 Uhr zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden ein Pkw VW sowie ein Pkw BMW, die ordnungsgemäß in der Reichsstraße im Bereich einer Fleischereifiliale abgestellt waren, durch einen bislang unbekannten Täter mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Die Polizei ermittelt hier wegen Sachbeschädigung. Zeugenaufruf: Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich der Reichsstraße in Gera gemacht? Hinweise bitte an die Polizei Gera, Tel.: 0365-8290. (SH)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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