PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Polizei stellt Ladendiebe und nimmt sie fest

Hagen-Mitte (ots)

Am Samstag (11.04.2026) lösten zwei Ladendiebe einen Polizeieinsatz aus, nachdem sie Parfüm in einer Drogerie gestohlen und anschließend vor den Ladendetektiven geflohen waren.

Einer der beiden Männer begab sich um etwa 15.50 Uhr in das Geschäft an der Hohenzollernstraße. Dabei beobachtete ein Ladendetektiv, wie der Mann mehrere Parfümpackungen in eine Tüte legte und anschließend das Geschäft verließ. Dort übergab er die Tüte an seine männliche Begleitung, die vor dem Geschäft gewartet hatte. Als sich die Ladendetektive zu erkennen gaben, rannten die beiden Diebe in Richtung Volkspark davon. Die Detektive nahmen die Verfolgung auf und alarmierten die Polizei. Die Täter flüchteten derweil über die Elberfelder Straße und die Konkordiastraße. Den eingesetzten Beamten sowie den Ladendetektiven gelang es schließlich, die beiden Männer im Alter von 35 und 38 Jahren zu stellen.

Die Polizisten fanden das entwendete Parfüm im Wert von über 700 Euro. Zudem stellten sie fest, dass die Tasche von innen mit Folie ausgekleidet und von dem Duo so mutmaßlich für den Diebstahl vorbereitet worden war. Die Einsatzkräfte nahmen die beiden Männer aus Olpe fest und brachten sie ins Polizeigewahrsam. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 13.04.2026 – 08:49

    POL-HA: Streit zwischen mehreren Männern in der Bahnhofstraße

    Hagen-Mitte (ots) - Am Samstag (11.04.) kam es in der Bahnhofstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Im Bereich der Sackgasse entwickelte sich gegen 16.30 Uhr ein Streit zwischen den Männern. Die Beteiligten bewarfen sich kurzzeitig mit Stühlen, die vor einem Geschäft standen. Ein Mann habe zudem eine Eisenstange in Richtung eines Autos weggeworfen. Ein Schaden entstand hierdurch jedoch nicht. ...

    mehr
  • 12.04.2026 – 10:02

    POL-HA: Randalierer in Gewahrsam genommen

    Hagen (ots) - Hagen - Am gestrigen Samstagmittag, 11.043.2026, kam es in Hagen zu mehreren Polizeieinsätzen aufgrund eines 49-jährigen Mannes. Gegen 11:30 Uhr fiel der Mann zunächst in der Kammannstraße auf, indem er Passanten anschrie und auf die Straße lief. Die eingesetzten Beamten stellten seine Personalien fest und erteilten ihm einen Platzverweis. Kurze Zeit später randalierte der Mann erneut, diesmal in der ...

    mehr
  • 12.04.2026 – 08:39

    POL-HA: Verdacht auf Paketbetrug in der Reichsbahnstraße

    Hagen (ots) - Vorhalle. Am gestrigen Samstag,11.04.2026, gegen 10.50 Uhr, sorgten ungewöhnliche Aktivitäten in einem Mehrfamilienhaus in Vorhalle für Aufregung. Anwohner meldeten der Polizei Personen, die behaupteten, dort zu wohnen - tatsächlich aber keinen festen Wohnsitz in dem Haus hatten. Wie die Polizei berichtet, hatten die Verdächtigen Pakete angenommen, die auf andere Personen bestellt waren. Dabei nutzten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren