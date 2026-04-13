Polizei Hagen

POL-HA: Polizei stellt Ladendiebe und nimmt sie fest

Hagen-Mitte (ots)

Am Samstag (11.04.2026) lösten zwei Ladendiebe einen Polizeieinsatz aus, nachdem sie Parfüm in einer Drogerie gestohlen und anschließend vor den Ladendetektiven geflohen waren.

Einer der beiden Männer begab sich um etwa 15.50 Uhr in das Geschäft an der Hohenzollernstraße. Dabei beobachtete ein Ladendetektiv, wie der Mann mehrere Parfümpackungen in eine Tüte legte und anschließend das Geschäft verließ. Dort übergab er die Tüte an seine männliche Begleitung, die vor dem Geschäft gewartet hatte. Als sich die Ladendetektive zu erkennen gaben, rannten die beiden Diebe in Richtung Volkspark davon. Die Detektive nahmen die Verfolgung auf und alarmierten die Polizei. Die Täter flüchteten derweil über die Elberfelder Straße und die Konkordiastraße. Den eingesetzten Beamten sowie den Ladendetektiven gelang es schließlich, die beiden Männer im Alter von 35 und 38 Jahren zu stellen.

Die Polizisten fanden das entwendete Parfüm im Wert von über 700 Euro. Zudem stellten sie fest, dass die Tasche von innen mit Folie ausgekleidet und von dem Duo so mutmaßlich für den Diebstahl vorbereitet worden war. Die Einsatzkräfte nahmen die beiden Männer aus Olpe fest und brachten sie ins Polizeigewahrsam. (rst)

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