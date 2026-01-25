POL-Lebach: Unfallflucht in Schmelz
Schmelz (ots)
Am Abend des 22.01., zwischen 20:00 und 21:30 Uhr, ereignete sich in der Schillerstraße in Schmelz ein Verkehrsunfall. Ein dort geparkter PKW wurde durch ein anderes Fahrzeug beschädigt, der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.
Die Polizei Lebach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche Angaben zu dem Unfallgeschehen tätigen können um entsprechende Mitteilung.
Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell