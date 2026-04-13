Polizei Hagen

POL-HA: Streit zwischen mehreren Männern in der Bahnhofstraße

Hagen-Mitte (ots)

Am Samstag (11.04.) kam es in der Bahnhofstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Im Bereich der Sackgasse entwickelte sich gegen 16.30 Uhr ein Streit zwischen den Männern. Die Beteiligten bewarfen sich kurzzeitig mit Stühlen, die vor einem Geschäft standen. Ein Mann habe zudem eine Eisenstange in Richtung eines Autos weggeworfen. Ein Schaden entstand hierdurch jedoch nicht. Zeugen verständigten die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten fünf Männer antreffen, die zwischen 18 und 30 Jahre alt sind. Ein 18-jähriger Breckerfelder hatte eine leichte Verletzung. Er lehnt eine Behandlung durch einen Rettungswagen ab und gab an, sich selbstständig in ärztliche Behandlung zu begeben. Aufgrund der wechselseitigen Auseinandersetzung fertigten die Beamten Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen alle Beteiligten. Die Ermittlungen zum Hintergrund der Auseinandersetzung dauern an. (arn)

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