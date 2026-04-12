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Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer in Gewahrsam genommen

Hagen (ots)

Hagen - Am gestrigen Samstagmittag, 11.043.2026, kam es in Hagen zu mehreren Polizeieinsätzen aufgrund eines 49-jährigen Mannes. Gegen 11:30 Uhr fiel der Mann zunächst in der Kammannstraße auf, indem er Passanten anschrie und auf die Straße lief. Die eingesetzten Beamten stellten seine Personalien fest und erteilten ihm einen Platzverweis. Kurze Zeit später randalierte der Mann erneut, diesmal in der Alleestraße - sowohl vor fremden Türen als auch vor der Wohnung seiner Schwester. Daraufhin wurde er in Gewahrsam genommen. Nach Angaben der Polizei handelt es sich offensichtlich um eine psychische Erkrankung. Derzeit wird geprüft, ob eine Zwangseinweisung in eine psychiatrische Klinik notwendig ist. (Th.St.)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
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Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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