Polizei Hagen

POL-HA: Fahrgast will den Bus nicht verlassen

Hagen-Rummenohl (ots)

Am Freitag den 10.04.2026 gegen 23:42 Uhr wurden Einsatzkräfte der Hagener Polizei zur Straße Am Sterbecker Bach gerufen. An der dortigen Bundeswendeschleife wollte ein Fahrgast nicht den Nachtexpress 3 verlassen. Durch die Polizeikräfte konnte in dem Bus eine alkoholisierte und schlafende männliche Person angetroffen werden. Der Mann wurde geweckt und im Anschluss aus dem Bus begleitet. Weiterhin wurde ihm ein Platzverweis erteilt, damit es nicht zu weiteren Vorfällen der gleichen Art kommt. Hierbei wurde der Mann zunehmend aggressiv, schrie herum und begann um sich zu treten und zu schlagen. Glücklicherweise wurde niemand durch die Tritte und Schläge getroffen. Da der Mann sich nicht beruhigen ließ und sich weigerte, die Örtlichkeit zu verlassen, musste er in Gewahrsam genommen werden. (AS)

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