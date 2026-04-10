Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer fährt Hagener auf Parkplatz über den Fuß und begeht eine Verkehrsunfallflucht

Hagen-Eilpe (ots)

Auf der Eilper Straße kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen saß ein 29-Jähriger am Donnerstag (09.04.) gegen 14.20 Uhr mit ausgestreckten Beinen vor dem Geschäft auf einem Bordstein. Ein Auto habe an dem Mann vorbeifahren wollen. Dabei fuhr der 70-jährige Fahrer des Ford dem Hagener jedoch mit einem Reifen über den Fuß. Der 29-Jährige habe laut geschrien und gewunken, um auf den Vorfall aufmerksam zu machen.

Der Fahrer des Ford sei jedoch weitergefahren, habe geparkt und sei anschließend in den Supermarkt gegangen. Auf die Information, dass er dem Hagener über den Fuß gefahren sei, habe er mit einer abwinkenden Geste und einer unverständlichen Aussage reagiert. Der leicht verletzte Hagener verständigte deshalb die Polizei. Nachdem die Streifenwagenbesatzung eintraf, verließ der 70-Jährige den Discounter. Die Polizisten konnten die erneute Flucht des Mannes verhindern. Zunächst wollte er keine Angaben zum Sachverhalt machen, dann stritt er den Unfall ab und äußerte die Frage, "was die Polizei schon wieder von ihm wolle". Als die Beamten ihm mitteilten, im Geschäft nach einer Videokamera zu fragen, wirkte der Lüdenscheider erschrocken und gab an, keinen Zusammenstoß bemerkt zu haben, falls es diesen möglicherweise doch gegeben habe.

Hinweise auf den Konsum von Alkohol oder auf andere berauschende Mittel lagen zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme nicht vor. Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den 70-Jährigen. Sie beschlagnahmten zudem seinen Führerschein und untersagten ihm die Weiterfahrt. Der 29-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. (arn)

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