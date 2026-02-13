Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Taschendiebstahl

Wittlich (ots)

Am 12.02.2026 gegen 11:00 Uhr befand sich eine 76-jährige Geschädigte aus der VG Wittlich-Land im Woolworth in Wittlich.

Hier gelang es einem bisher unbekannten Täter, ihr die Geldbörse aus ihrer Umhängetasche zu entwenden.

Der Tatort wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

