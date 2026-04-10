POL-HA: Kupferteile von Friedhof gestohlen - Polizei sucht Zeugen
Hagen-Mitte (ots)
Auf dem Rembergfriedhof stahlen unbekannte Personen im Tatzeitraum zwischen Mittwoch (01.04.2026) gegen 12 Uhr und Mittwoch (08.04.2026) gegen 16 Uhr Rohre und Dachbleche aus Kupfer. Die Täter begaben sich zu einem nicht näher bestimmten Zeitpunkt auf das Gelände an der Eickertstraße und demontierten die Kupferelemente an der dort befindlichen Kapelle.
Hinweise zu den Tätern oder der Tatbeute nimmt die Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331 986 2066 entgegen. (rst)
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