PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Festnahme nach Einbruch in Altenhagener Supermarkt

Hagen-Altenhagen (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (09.04.2026) nahmen Polizeibeamte nach einem Einbruch in einen Supermarkt in Altenhagen einen 32-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Gegen 00.15 Uhr gingen bei der Leitstelle der Hagener Polizei Meldungen von Anwohnern der Kinkelstraße ein, die auf laute Geräusche aus dem Bereich des dortigen Geschäftes aufmerksam geworden waren. Vor Ort erkannten die Polizisten, dass die Schaufensterscheibe mit einem Feuerlöscher eingeworfen worden war. Bei der Sichtung des Überwachungsvideos stellte sich heraus, dass sich ein Täter Zutritt zu dem Supermarkt verschafft und Zigaretten gestohlen hatte. Die zivilen und uniformierten Einsatzkräfte leiteten umgehend intensive Fahndungsmaßnahmen nach dem Mann ein. In der Werdestraße stellten sie den 32-jährigen Tatverdächtigen und nahmen in vorläufig fest. Er wird noch heute einem Haftrichter vorgeführt. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 09.04.2026 – 11:37

    POL-HA: Kind bei Fahrradunfall leicht verletzt

    Hagen-Hohenlimburg (ots) - Am Mittwoch (08.04.) wurde ein 12-Jähriger bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Straße Alter Henkhauser Weg leicht verletzt. Der Junge fuhr gegen 14.10 Uhr mit seinem Fahrrad den Berg "Am Kronocken" herunter. Zu dieser Zeit war ein 74-jähriger Opel-Fahrer auf der Straße Alter Henkhauser Weg in Fahrtrichtung Fuchsweg unterwegs. Der Autofahrer gab an, sehr langsam gefahren zu ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 09:48

    POL-HA: Senior fühlt sich durch Lkw-Fahrer bedroht

    Hagen-Eilpe (ots) - Ein 67-jähriger Bewohner der Lütkehofstraße in Eilpe geriet am Mittwochmorgen (08.04.2026) in Streit mit einem 29-jährigen Lkw-Fahrer, der vor seiner Einfahrt geparkt hatte. Nach Angaben des 67-Jährigen wollte er um etwa 7.30 Uhr mit seinem Auto zur Arbeit fahren, als der Lkw ihn zugeparkt hatte. Der Anwohner sprach den Fahrer an, der ein Messer in der Hand gehalten und ihn damit bedroht haben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren