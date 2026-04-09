Polizei Hagen

POL-HA: Festnahme nach Einbruch in Altenhagener Supermarkt

Hagen-Altenhagen (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (09.04.2026) nahmen Polizeibeamte nach einem Einbruch in einen Supermarkt in Altenhagen einen 32-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Gegen 00.15 Uhr gingen bei der Leitstelle der Hagener Polizei Meldungen von Anwohnern der Kinkelstraße ein, die auf laute Geräusche aus dem Bereich des dortigen Geschäftes aufmerksam geworden waren. Vor Ort erkannten die Polizisten, dass die Schaufensterscheibe mit einem Feuerlöscher eingeworfen worden war. Bei der Sichtung des Überwachungsvideos stellte sich heraus, dass sich ein Täter Zutritt zu dem Supermarkt verschafft und Zigaretten gestohlen hatte. Die zivilen und uniformierten Einsatzkräfte leiteten umgehend intensive Fahndungsmaßnahmen nach dem Mann ein. In der Werdestraße stellten sie den 32-jährigen Tatverdächtigen und nahmen in vorläufig fest. Er wird noch heute einem Haftrichter vorgeführt. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

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