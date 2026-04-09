Polizei Hagen

POL-HA: Kind bei Fahrradunfall leicht verletzt

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Mittwoch (08.04.) wurde ein 12-Jähriger bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Straße Alter Henkhauser Weg leicht verletzt. Der Junge fuhr gegen 14.10 Uhr mit seinem Fahrrad den Berg "Am Kronocken" herunter. Zu dieser Zeit war ein 74-jähriger Opel-Fahrer auf der Straße Alter Henkhauser Weg in Fahrtrichtung Fuchsweg unterwegs. Der Autofahrer gab an, sehr langsam gefahren zu sein, da in der Straße erfahrungsgemäß viele Kinder spielen. Der von rechts kommende Hagener sei in die Beifahrertür seines Opels gefahren und dann gestürzt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte das leicht verletzte Kind vorsorglich zur Behandlung in ein Krankenhaus. (arn)

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