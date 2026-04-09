Polizei Hagen

POL-HA: Kollision mit Gegenverkehr - Unfall mit drei leichtverletzten Personen

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Hagen-Hohenlimburg (ots)

An der Hohenlimburger Straße verursachte ein 23 Jahre alter Autofahrer am Mittwochnachmittag (08.04.2026) einen Unfall, bei dem drei Personen leichte Verletzungen erlitten.

Der 23-jährige Emsländer fuhr mit seinem Ford Transit um etwa 16.10 Uhr in Richtung Färberstraße und beabsichtigte, auf Höhe der Hausnummer 147 nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Jedoch übersah er nach eigenen Angaben den entgegenkommenden Verkehr. Infolgedessen kam es zur Kollision mit einem Ford Tourneo eines 43-jährigen Iserlohners. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Wagen des 23-Jährigen gegen einen Skoda Fabia gedrückt, der am Fahrbahnrand geparkt war.

Der Iserlohner sowie seine Beifahrerinnen im Alter von 43 und 12 Jahren wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus, wo sie ambulant behandelt wurden. Zudem mussten ihr Ford Tourneo und der Ford Transit aufgrund der entstandenen Schäden abgeschleppt werden. (rst)

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