Polizei Hagen

POL-HA: Auffahrunfall führt zu Verdacht der Fahrt ohne Fahrerlaubnis

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Dienstag (07.04.) kam es auf der Elseyer Straße gegen 10 Uhr zu einem Auffahrunfall, bei dem sich während der Unfallaufnahme durch die Polizei der Verdacht ergab, dass einer der Unfallbeteiligten derzeit keine Fahrerlaubnis besitzt. Der 20-Jährige stand nach bisherigen Erkenntnissen mit einem VW an der Ampel und wollte nach rechts auf die Elseyer Straße abbiegen, als ihm ein 24-jähriger Nissan-Fahrer auffuhr. Der 20-jährige Mann aus Hagen gab an, dass er seinen Führerschein vor einigen Monaten für vier Wochen abgeben musste. Er habe irgendwann ein Schreiben erhalten, dass er wieder Fahrzeuge führen dürfe. Seinen Führerschein habe er jedoch noch nicht bei der Führerscheinstelle abgeholt. Das Schreiben wollte der Hagener nachreichen. Eine Streifenwagenbesatzung untersagte ihm bis zur Klärung die Weiterfahrt und fertigte eine Strafanzeige aufgrund des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Auch der Halter des VW erhielt eine Strafanzeige (Halterduldung). (arn)

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