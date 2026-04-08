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Polizei Hagen

POL-HA: 24-Jähriger sperrt seine Ex-Partnerin in Wohnung ein

Hagen-Hochschulviertel (ots)

In der Nacht auf Dienstag (07.04.2026) hielt ein 24-Jähriger seine Ex-Partnerin in ihrer Wohnung im Hochschulviertel fest und griff sie an. Bereits vor mehreren Wochen hatte der 24-Jährige einen Wohnungsschlüssel entwendet, während er bei der Frau zu Besuch war. Da das ehemalige Paar kein gutes Verhältnis hatte, weil der Mann laut Angaben der Frau gewalttätig war, zog sie übergangsweise zu Verwandten.

Am Dienstagabend gegen Mitternacht erschien er an der Wohnung der Frau, die zu diesem Zeitpunkt in die Räumlichkeiten zurückgekehrt war. Als der 24-Jährige eintrat, verschloss er die Tür von innen und nahm seiner Ex-Freundin das Handy ab. Daraufhin begann er, auf sie einzuschlagen und einzutreten. Sie wurde leicht verletzt und musste die Nacht gemeinsam mit dem Mann in der Wohnung verbringen. Am nächsten Morgen entfernte sich der 24-Jährige und ließ den Schlüssel zurück. Die Frau verständigte anschließend die Polizei.

Den Mann erwartet ein 14-tägiges Rückkehrverbot sowie eine Strafanzeige wegen Freiheitsberaubung und einfacher Körperverletzung. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
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Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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