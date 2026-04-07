Polizei Hagen

POL-HA: Verstärkte Kontrollen am Karfreitag: Bilanz der Hagener Polizei zum "Car-Friday"

Hagen (ots)

Am Karfreitag (03.04.) führte die Hagener Polizei verstärkte Kontrollen im Stadtgebiet durch. Anlass für die Verkehrssicherheitsaktion war der in der Tuningszene verbreitete "Car-Friday", der für viele den Start in die neue Tuning-Saison markiert. Ziel der landesweiten Kontrollaktion ist die Bekämpfung verbotener Kraftfahrzeugrennen sowie das Erkennen und Ahnden von verbotenem Tuning.

Die Hagener Einsatzkräfte ziehen eine positive Bilanz. Der Kontrolltag verlief sehr ruhig, es konnten keine Personen beziehungsweise Fahrzeuge angetroffen werden, die der Tuner- und/ oder Poser- Szene zuzuordnen sind.

Während des Einsatzes ahndeten die Polizisten dennoch einige Verkehrsverstöße. Insgesamt 13 Personen waren zu schnell unterwegs - der Spitzenreiter fuhr 83 km/h anstatt 50 km/h. Es handelte sich um einen 32-jährigen Hagener, der mit einem VW auf der Eckeseyer Straße unterwegs war und in die Kontrolle geriet.

Fünf Personen wurden auf E-Scootern angetroffen, die Verstöße begingen. Sie fuhren unter anderem zu zweit auf dem Roller, eine Person war entgegengesetzt der Fahrtrichtung unterwegs und eine Person fuhr mit dem Elektrokleinstfahrzeug in der Fußgängerzone. Während der Kontrollen im Stadtgebiet ignorierte ein Fahrzeugführer ein Stopp-Schild, zwei Personen waren nicht angeschnallt, drei Fahrzeuge wiesen Mängel auf (z.B. an der Beleuchtungsanlage) und ein Verkehrsteilnehmer nutzte ein Handy am Steuer. Besondere Auffälligkeiten konnten bei der gesamten Kontrollaktion nicht festgestellt werden. (arn)

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