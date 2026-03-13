Polizeidirektion Hannover

POL-H: 21-Jähriger verunglückt tödlich mit seinem Pkw auf der Landesstraße (L) 412

Hannover (ots)

Ein 21 Jahre alter Mann hat am Freitag, 13.03.2026, die Kontrolle über sein Auto verloren, ist auf der Strecke zwischen Burgdorf und Immensen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war der 21-Jährige gegen 15:30 Uhr mit seinem Citroën auf der L 412 aus Richtung Immensen kommend in Fahrtrichtung Burgdorf unterwegs. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Das Fahrzeug wurde dabei vollständig zerstört und der Mann im Wrack eingeklemmt. Ersthelfer alarmierten umgehend die Polizei und die Feuerwehr. Weiterhin war auch ein Notarztwagen und der Rettungshubschrauber vor Ort. Für den 21-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät, er verstarb noch am Unfallort.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet. Für die Dauer der Rettungs- bzw. Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme musste die L 412 bis in die Nachtstunden voll gesperrt werden. /nash

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