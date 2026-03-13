Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bornum: Streitigkeiten im Straßenverkehr enden in körperlicher Auseinandersetzung - Zeugen gesucht!

Hannover (ots)

Am Samstagmittag, 07.03.2026, ist es gegen 11:00 Uhr im Kreuzungsbereich Nenndorfer Chaussee / Bornumer Straße nach einer Vorfahrtsverletzung zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung und anschließend zu einer Kollision zwischen mehreren beteiligten Fahrzeugen gekommen. Die Polizei bittet nun Zeuginnen und Zeugen um Hinweise zum Tatablauf.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Ricklingen kam es im Kreuzungsbereich zunächst zu einer Vorfahrtsverletzung zwischen einem VW Transporter und einem VW Up. Beide Fahrzeuge hielten daraufhin im Bereich der Kreuzung an und die Beteiligten stiegen aus ihren Fahrzeugen aus. Im weiteren Verlauf schlugen der 28-jährige Fahrer sowie der 25-jährige Beifahrer des VW Up gemeinschaftlich auf den 26-jährigen Fahrer des Transporters ein. Dieser beschädigte daraufhin mit einem Messer die Heckscheibe des VW Up. Der 26-jährige Hannoveraner wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Anschließend fuhr der VW Up in den Kreuzungsbereich ein und wendete dort. Als der Transporter kurze Zeit später ebenfalls in den Kreuzungsbereich einfuhr, fuhr der zuvor wartende VW Up gezielt in das Heck des Transporters. Nach der Kollision stiegen beide Fahrzeugführer erneut aus ihren Fahrzeugen aus. Dabei schlug der Fahrer des VW Up den Fahrer des Transporters und beschädigte dessen Mobiltelefon.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen mehrerer Straftaten, darunter Körperverletzungsdelikten und dem Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Tatablauf machen können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Ricklingen unter der Telefonnummer 0511 109-3015 zu melden./ pol, ms

