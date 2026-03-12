Polizeidirektion Hannover

POL-H: Linden-Süd: Zwei Menschen bei Auffahrunfall verletzt - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Hannover-Linden-Süd sind am Mittwoch, 11.03.2026, zwei Menschen leicht verletzt worden. Drei Fahrzeuge waren an dem Zusammenstoß beteiligt. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich zu melden.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr ein 21-Jähriger aus Stadthagen gegen 16:20 Uhr mit einem weißen Mercedes-Benz C-Klasse den Allerweg in Richtung Deisterstraße. An der Einmündung zur Deisterstraße hielt verkehrsbedingt ein 25-jähriger Fahrer aus Seelze mit einem schwarzen Seat Ibiza. Vor ihm wartete bereits ein 39-jähriger Hannoveraner mit einem weißen BMW der 1er-Reihe.

Der 21-Jährige fuhr mit seinem Mercedes auf den stehenden Seat auf. Durch den Aufprall schob er das Fahrzeug auf den davor wartenden BMW.

Der 25-jährige Fahrer des Seat sowie der 39-jährige Fahrer des BMW erlitten leichte Verletzungen.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Laut bisherigen Hinweisen hielten sich mehrere Personen an der Bushaltestelle "Hannover Charlottenstraße" auf. Diese und mögliche weitere Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ms, pol

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell