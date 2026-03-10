POL-H: Nachtragsmeldung: Verschwundener Radlader aus Lehrte-Ahlten aufgefunden
Hannover (ots)
Der seit Montag, 09.03.2026, gesuchte Radlader aus Lehrte-Ahlten ist nach einem Hinweis aus der Bevölkerung noch am Tag der Veröffentlichung eines Fahndungsbildes im Ortsgebiet Ahlten wieder aufgefunden worden (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6231723).
