POL-H: Nachtragsmeldung: Verschwundener Radlader aus Lehrte-Ahlten aufgefunden

Mit einer Geschwindigkeit von weit über 100 Kilometern pro Stunde ist am Freitag, 06.03.2026, ein Autofahrer in Hannover vor der Polizei geflüchtet. Auf seiner Flucht unter dem Einfluss von Cannabis gefährdete er mehrere Personen. Ein Fußgänger konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite in ...

