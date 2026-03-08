Polizeidirektion Hannover

POL-H: List: 28-Jähriger flüchtet mit über 100 Kilometern pro Stunde vor Polizeikontrolle - Fahrer ohne Fahrerlaubnis und unter Cannabiseinfluss - Polizei sucht gefährdete Verkehrsteilnehmende

Hannover (ots)

Mit einer Geschwindigkeit von weit über 100 Kilometern pro Stunde ist am Freitag, 06.03.2026, ein Autofahrer in Hannover vor der Polizei geflüchtet. Auf seiner Flucht unter dem Einfluss von Cannabis gefährdete er mehrere Personen. Ein Fußgänger konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Die Polizei bittet diesen sich zu melden.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Lahe wollte die Besatzung eines Funkstreifenwagens den 28-Jährigen am Freitagabend gegen 18:15 Uhr im Bereich der Overbeckstraße in der List einer Verkehrskontrolle unterziehen. Statt das Fahrzeug zu stoppen, gab der Fahrer jedoch Vollgas und flüchtete. Auf der Fahrt über die Walderseestraße und die Hermann-Bahlsen-Allee auf die Podbielskistraße beschleunigte der Mann seinen Mercedes-Benz AMG auf weit über 100 Kilometer pro Stunde. An der Kreuzung Podbielskistraße/Ecke Hermann-Bahlsen-Allee ignorierte der Fahrer die Rotlicht zeigende Ampel, sodass ein unbekannter Fußgänger nur durch einen Sprung zur Seite verhindern konnte, dass er von dem Auto erfasst wird. Er blieb augenscheinlich unverletzt. Zwei weitere Passanten wichen ebenfalls reflexartig zurück und brachten sich auf dem Gehweg in Sicherheit.

Im weiteren Verlauf bog das Fahrzeug nach rechts auf die Klingerstraße in Richtung Weidetorkreisel ein. Auf der mehrspurigen Straße umfuhr der Flüchtige mehrfach vor ihm befindliche Fahrzeuge und nutzte dafür teilweise die Fahrstreifen in Gegenrichtung. Mehrere Fahrzeuge mussten bremsen beziehungsweise ausweichen, um Zusammenstöße zu verhindern. Kurz nachdem das Fahrzeug erneut in die Hermann-Bahlsen-Allee eingebogen war, konnte ein Funkstreifenwagen das Fahrzeug stoppen.

Die Einsatzkräfte nahmen den Fahrer und dessen 47 Jahre alten Begleiter vorläufig fest. Der 28-Jährige gab an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis am Steuer gesessen zu haben. Zudem habe er das Fahrzeug unter dem Einfluss von Cannabis geführt. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs stießen die Beamtinnen und Beamten auf eine rechtlich unbedenkliche Menge Cannabis sowie einen schusswaffenähnlichen Gegenstand, der sich jedoch als Tierabwehrspray herausstellte.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Zeugen, die Hinweise zu der Flucht geben können und dabei möglicherweise selbst gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Lahe zu melden. Insbesondere der Fußgänger, der sich mit einem Sprung retten konnte, wird gesucht. Für entsprechende Meldungen dient die Telefonnummer 0511 109-3315. /ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell