POL-H: Schwerpunktkontrollen in Hannovers Innenstadt: Polizei greift gegen mutmaßliche Drogenhändler durch - Diverse Betäubungsmittel und Messer sichergestellt

Die Polizeidirektion Hannover hat am Donnerstag, 05.03.2026, einen mehrstündigen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung des Drogenhandels sowie zur Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung durchgeführt. Die Einsatzkräfte waren in der gesamten Innenstadt präsent und haben durch konsequentes Einschreiten zahlreiche Verstöße festgestellt und geahndet.

Bereits am Nachmittag starteten sowohl zivile als auch uniformierte Einsatzkräfte der Polizeistation Raschplatz und der Polizeiinspektion Besondere Dienste den Einsatz, um an mehreren Punkten konsequent gegen den Dogenhandel sowie aggressive Verhaltensweisen vorzugehen. Parallel dazu bestreifte die aus Kräften der Polizeidirektion Hannover, der Bundespolizei, des städtischen Ordnungsdienstes sowie der DB Sicherheit bestehende sogenannte Quattrostreife das Bahnhofsumfeld und das nahegelegene Gerichtsviertel.

Gegen 14:00 Uhr kontrollierte ein ziviler Beamter am Raschplatz innerhalb der Waffenverbotszone einen 38-jährigen Mann. Dieser führte ein Einhandmesser mit sich, welches sichergestellt wurde. Der Mann erhielt eine Anzeige.

Um 14:25 Uhr stellten zivile Polizeibeamte in der Andreaestraße und Schillerstraße diverse Personen fest, die dem Milieu der Betäubungsmittelhändler zuzuordnen waren. Bereits wenige Minuten später beobachteten die Kräfte in der Andreaestraße einen 35-jährigen Tatverdächtigen beim Verkauf von Marihuana. Die Beamten sicherten bei drei Erwerbern die Verkaufseinheiten und beschlagnahmten bei dem Mann weiteres Rauschgift sowie 150 Euro mutmaßliches Dealgeld. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt.

Um 15:00 Uhr wurde ein 32-jähriger mutmaßlicher Dealer in der Andreaestraße dabei beobachtet, wie er gewerbsmäßig Marihuana verkaufte. Neben dem bei ihm aufgefundenen mutmaßlichen Dealgeld entdeckten die Beamten einen sogenannten Bunker, in dem weitere 31 Verkaufseinheiten lagerten. Da gegen den Mann zudem ein Aufenthaltsverbot vorlag, leiteten die Beamten zudem eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige ein.

Um 15:50 Uhr kontrollierten Beamte einen 29-Jährigen in der Waffenverbotszone. Da dieser ein Taschenmesser mit sich führte, leiteten die Polizisten ein entsprechendes Verfahren ein.

Ab 15:35 Uhr geriet ein 16-jähriger Jugendlicher am "Stellwerk" in den Fokus der Polizei. Er wurde bei der Übergabe von Kokain an Konsumenten beobachtet. Einer der Käufer konnte im Anschluss kontrolliert werden. Dabei entdeckten die Polizisten eine Konsumeinheit Kokain. Der Jugendliche entfernte sich zunächst und begab sich zu einer Wohnung im Stadtteil Buchholz-Kleefeld. Gut zwei Stunden später verließ er die Wohnung und ging zu einer Haltestelle, wo er festgenommen wurde. Ein Mobiltelefon sowie mutmaßliches Dealgeld wurden beschlagnahmt.

Darüber hinaus verließen zwei weitere Personen die besagte Wohnung und stiegen in einen Pkw, in dem zwei weitere Männer bereits warteten. Anschließend fuhr das Auto zur Strangriede, wo die Zivilkräfte mehrere Drogengeschäfte aus dem Auto heraus mit Konsumenten beobachteten. Da die Fahrt unmittelbar fortgesetzt wurde, konnte der Pkw erst an einer Kreuzung in der Nienburger Straße gestoppt werden. Als sich eine 31 Jahre alte Beamtin dem stehenden Fahrer näherte und sich direkt vor dem Fahrzeug befand, gab der Fahrer Vollgas und fuhr los. Die Polizistin sprang geistesgegenwärtig zur Seite, wurde jedoch noch leicht von dem Auto erfasst, blieb jedoch unverletzt. Ein weiterer Beamter musste ebenfalls ausweichen. Der 37-Jährige blieb unverletzt.

Die Polizei verfolgte das flüchtige Fahrzeug, das schließlich in der Warstraße anhielt. Alle vier Insassen flüchteten daraufhin in verschiedene Richtungen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung wurde ein 22-jähriger Tatverdächtiger gestellt und vorläufig festgenommen. Während der Festnahme griff er zudem zwei 31 und 37 Jahre Polizeibeamte tätlich an und leistete erheblichen Widerstand. Die beiden Beamten erlitten Schürfwunden.

Der 22-Jährige und der 16-Jährige wurden in Gewahrsam genommen.

Zudem wurde die Wohnung, aus der die Männer kamen, durchsucht. Darin wurden rund zwei Kilogramm Marihuana, etwa 40 Gramm Kokain sowie diverse Messer festgestellt und beschlagnahmt. Auch in dem Auto stießen die Einsatzkräfte auf 23 Gramm Marihuana sowie ein Messer.

Gegen 23:20 Uhr erschienen an der Wohnung zwei weitere Tatverdächtige, die mit einem Schlüssel die Wohnung betraten. Auch sie wurden festgenommen und in den Polizeigewahrsam gebracht. Einer der Männer konnte im Rahmen der folgenden polizeilichen Maßnahmen eindeutig als Fahrer des zuvor flüchtigen Fahrzeugs identifiziert werden.

Am Freitag, 06.03.2026, kamen drei Tatbeteiligte im Alter von 16, 20 und 22 Jahren in U-Haft. Ein 31-Jähriger wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. ram/ms

