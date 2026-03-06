Polizeidirektion Hannover

POL-H: Springe: Traktor vom Firmengelände gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Nach dem Diebstahl eines Traktors zwischen Mittwoch, 25.02.2026, und Donnerstag, 26.02.2026, im Springer Ortsteil Alferde ermittelt die Polizei wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Die Beamten suchen nun Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Arbeitsfahrzeugs oder zu den Tätern geben können.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Zentralen Ermittlungsgruppe Kfz entwendeten bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Mittwoch, 25.02.2026, 17:00 Uhr, und Donnerstag, 26.02.2026, 06:00 Uhr, einen Kommunaltraktor des Herstellers Yanmar (sog. Kommunaltraktor) von einem Firmengelände an der Hallerburger Straße in Alferde. Das Arbeitsfahrzeug war mit einer Kehrmaschine sowie einem Streusalzvorrichtung ausgestattet und hatte ein hannoversches Kennzeichen.

Ein Zeuge fand die zum Traktor gehörende Kehrmaschine etwa einen Kilometer vom Tatort entfernt in einem Bach. Von dem Traktor selbst fehlt weiterhin jede Spur. Der entstandene Gesamtschaden wird von der Polizei auf circa 65.000 Euro beziffert.

Aufgrund der Auffälligkeit des entwendeten Fahrzeugs hofft die Polizei, den Traktor noch auffinden zu können oder neue Erkenntnisse zum Tathergang beziehungsweise zu den Tätern zu erhalten.

Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Hallerburger Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Yanmar-Traktors geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /nash, ms

