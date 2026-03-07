Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Mehrere Brände in Garbsen-Berenbostel gelegt - Tatverdächtiger dank Videoüberwachung identifiziert und festgenommen

Hannover (ots)

Nach einer Reihe von Bränden im Garbsener Ortsteil Berenbostel in der Nacht zu Samstag, 07.03.2026, hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Dem 35-Jährigen wird vorgeworfen, in mehreren Straßenzügen Container und Mülltonnen in Brand gesteckt zu haben. In vier Fällen konnte ein Übergreifen der Flammen auf Gebäude nur knapp verhindert werden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Hannover erreichte die Polizei am frühen Samstagmorgen kurz vor drei Uhr ein Hinweis auf einen brennenden Altpapiercontainer in Garbsen-Berenbostel. In den folgenden Minuten meldeten Zeugen weitere brennende Container und Mülltonnen in verschiedenen Straßen des Ortes. Insgesamt waren neun Müllbehältnisse in der Dorfstraße, in der Rehbockstraße, in der Melanchthonstraße, in der Liebmannstraße und im Neuen Landweg betroffen. Zudem wurde an einem in der Rehbockstraße abgestellten Pkw ein Außenspiegel abgetreten.

In vier Fällen konnte ein Übergreifen der Flammen von den Containern und Tonnen auf nebenstehende Gebäude nur knapp verhindert werden. Die Polizei ermittelt hier wegen des Anfangsverdachts der versuchten schweren Brandstiftung. In den weiteren Fällen wurden Verfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer eingeleitet.

Aufgrund von Kameraaufzeichnungen an einem Wohnhaus konnte im näheren Umfeld der Brandorte ein Tatverdächtiger identifiziert werden. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung stießen die Einsatzkräfte in der Straße "Rote Reihe" in Berenbostel gegen 04:30 Uhr auf einen 35-Jährigen, der zu der Person auf der Videoüberwachung passte. Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest und brachte ihn in den Polizeigewahrsam. Nun muss ein Haftrichter prüfen, ob er in Untersuchungshaft kommt.

Bei den Bränden wurde niemand verletzt. Der Gesamtschaden konnte noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zum genauen Hergang und zu den Hintergründen der Tat dauern noch an. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich in der Polizeiinspektion Garbsen unter der Telefonnummer 05131 - 473 4515. /ram

