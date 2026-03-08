Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Motorradfahrer stirbt bei Kollision mehrerer Fahrzeuge auf Kreisstraße bei Poggenhagen - drei weitere Beteiligte verletzt

Hannover (ots)

Bei einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf einer Landstraße bei Poggenhagen ist am Samstag, 07.03.2026, ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 35-Jährige war zuvor mit seiner Honda gegen ein verunfalltes Auto geprallt. Er starb noch am Unfallort. Seine Sozia erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Zwei Autofahrer wurden leicht verletzt. Wer kann Hinweise zum Unfallhergang geben?

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover befuhr ein 49-Jähriger am Samstagnachmittag gegen 16:15 Uhr die Kreisstraße K332 aus Richtung Großenheidorn kommend in Fahrtrichtung Poggenhagen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, wo es mit einem entgegenkommenden Skoda Yeti mit einem 65-Jährigen am Steuer zusammenstieß. Beide Fahrzeuge schleuderten über die Fahrbahn. In der Folge prallte ein 35 Jahre alter Fahrer eines Motorrads der Marke Honda, der aus Richtung Großenheidorn kommend an die Unfallstelle kam, in die rechte Seite des quergestellten Skoda.

Der Motorradfahrer erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Seine 31 Jahre alte Begleiterin erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Sie kam in ein Krankenhaus. Auch die beiden Autofahrer kamen bei dem Unfall zu Schaden. Sie wurden wegen leichter Verletzungen durch den Rettungsdienst zunächst vor Ort behandelt und kamen anschließend ebenfalls in ein Krankenhaus.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften war im Einsatz, um sich um die Unfallbeteiligten zu kümmern und die Fahrzeuge zu bergen. Aufgrund der Unfallaufnahme und wegen der Aufräumarbeiten blieb die Straße rund sechs Stunden gesperrt. Die Polizei bezifferte den entstandenen Sachschaden mit rund 10.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell