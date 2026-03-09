PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Lehrte-Ahlten: Radlader entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Hannover (ots)

Unbekannte Täter haben in Ahlten einen Radlader gestohlen. Die Baumaschine war im Ortsgebiet am Straßenrand abgestellt. Die Polizei bittet um Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs und zu möglichen Tatverdächtigen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover entwendeten die Täter den Radlader im Zeitraum von Freitag, 06.03.2026, 05:00 Uhr, bis Samstag, 07.03.2026, 22:45 Uhr. Die Baumaschine stand im Bereich Backhausstraße/Mühlenfeld in Ahlten am Straßenrand vor einer dortigen Scheune. Wie die Täter den Radlader stahlen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Der entstandene Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei veröffentlicht im Rahmen des Zeugenaufrufs auch ein Foto der entwendeten Baumaschine.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Radladers geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. Bei einer akuten Sichtung der Baumaschine bitten wir darum, direkt die 110 zu wählen. /ms, trim

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Marcus Schmieder
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

