Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

FW-LFVSH: Schneesturm und Wintereinbruch in Schleswig-Holstein: Feuerwehren geben wichtige Sicherheitshinweise

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ein Dokument

Kiel (ots)

Laut Wetterbericht steht Schleswig-Holstein nach aktuellem Stand vor einem massiven Wintereinbruch mit Schneesturm, großen Mengen Neuschnee und Hochwasser. Die Feuerwehren im Land sind auf die zu erwartenden Einsatzlagen gut vorbereitet. Gleichzeitig ist es mindestens genauso wichtig, dass sich auch alle Bürgerinnen und Bürger gut auf das Wetter vorbereiten und achtsam sind. Ziel ist es, Unfälle zu vermeiden, sich selbst zu schützen und die Einsatzkräfte nicht unnötig zu gefährden oder zu binden. Daher hat der Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein die wichtigsten Empfehlungen für die angekündigte Wetterlage zusammengefasst.

Allgemeines Verhalten und Gefahren beachten:

- Aktuelle Wetterberichte und amtliche Warnmeldungen regelmäßig verfolgen - Wenn möglich, zu Hause bleiben: Homeoffice nutzen, Termine verschieben oder absagen, vorher einkaufen

- Fahrten auf das absolut Notwendige beschränken, Auto möglichst stehen lassen - WarnApps wie NINA oder KatWarn herunterladen - Abstand zu Hausdächern halten: Gefahr durch Schneelawinen und herabfallende Eiszapfen - Vorsicht in Wäldern und Alleen: Schneelast und Sturm kann zu herabfallenden Ästen oder umstürzenden Bäumen führen, möglichst nicht betreten

- Kinder über Gefahren aufklären (auch vereister, harter Schnee oder Steine in Schneebällen können zu Verletzungen führen, Eisflächen sind besonders gefährlich)

- Eisflächen niemals ohne Freigabe betreten

- Schneelast auf Dächern beobachten und bei Bedarf Fachfirmen hinzuziehen

Vorbereitung und Vorsorge:

- Rechtzeitig bevorraten: ausreichend Lebensmittel und Getränke, Medikamente, Batterien, Taschenlampen und Powerbanks sowie Winterstreumittel zuhause haben (alles in angemessenen Maßen, damit auch andere sich noch mit dem Wichtigsten eindecken können)

- Nachbarschaftshilfe leisten, insbesondere für ältere, kranke oder hilfsbedürftige Menschen

Sicher zuhause bleiben:

- Heizkörper im Winter nicht ganz ausschalten, mindestens auf Frostschutz stellen

- Wasserleitungen in kalten Räumen abstellen und entleeren, sonst vor Frost schützen

- Kein offenes Feuer in der Wohnung nutzen - Gefahr durch Kohlenmonoxid

- Bei Kamin oder Ofen immer auf guten Rauchabzug achten, nur trockenes Holz verwenden

- Heizlüfter und Öfen mit Abstand zu brennbaren Sachen aufstellen

- Keine Kleidung auf Heizungen oder Heizlüftern trocknen

- Steckdosen nicht überlasten, nicht zu viele Heizgeräte anschließen

- Gasheizgeräte nur mit ausreichender Lüftung nutzen

- Brennmaterial nicht direkt am Ofen lagern

- Heiße Asche nur in feuerfeste Behälter entsorgen

Wenn Sie bei Schnee und Sturm nicht die Möglichkeit haben, zuhause zu bleiben:

- Besonders vorsichtig fahren: deutlich reduzierte Geschwindigkeit, großer Sicherheitsabstand

- Nur mit wintergeeigneter Bereifung fahren (auf Schneeflockenzeichen achten)

- Aufgeladenes Smartphone mitführen, um im Notfall Hilfe rufen zu können

- Im Auto bereithalten: Warme Decke, Eiskratzer, Handfeger Scheibenenteisungsspray, Ausreichend Scheibenwischwasser & Frostschutz, ggf. Schneeketten

- Festes Schuhwerk und warme Kleidung tragen - auch bei kurzen Wegen

Einsatzkräfte unterstützen und Rücksicht auf Mitbürger*innen nehmen

- Gehwege vor den eigenen Grundstücken räumen und streuen (werktags 7-20 Uhr, Wochenende ab 8 oder 9 Uhr bis 20 Uhr)

- Hydranten in Wohngebieten möglichst von Schnee und Eis freihalten, damit sie im Notfall schnell genutzt werden können!

- Wenn die 112 gerufen wurde, den Einsatzkräften den Weg zeigen und sie einweisen, damit sie der betroffenen Person schneller helfen können

Wichtige Hinweise und Vorbereitung bei Hochwasser

Vorbereitung

- Wetter-, Pegel- und Hochwasserwarnungen regelmäßig verfolgen

- Sandsäcke, mobile Schutzsysteme oder Abdichtmaterial bereitlegen

- Keller und tieferliegende Räume sichern (Rückstauklappen, Abläufe prüfen)

- Wertgegenstände, Dokumente und Elektrogeräte rechtzeitig höher lagern

- Pumpen, Verlängerungskabel und Taschenlampen bereithalten

- Fahrzeuge frühzeitig aus gefährdeten Überflutungsbereichen entfernen

Während eines Hochwasserereignisses

- Keller, Tiefgaragen und überflutete Bereiche nicht betreten

- Elektrische Geräte in gefährdeten Bereichen abschalten, wenn gefahrlos möglich

- Nicht durch überflutete Straßen oder Unterführungen fahren

- Abstand zu Gewässern, Deichen und überfluteten Flächen halten

- Besondere Vorsicht bei Kindern und Wassergefahren

Hinweise für Feuerwehren im Winter:

- Sicherheit vor Schnelligkeit: vorsichtige Anfahrt zum Feuerwehrhaus und zur Einsatzstelle

- Erhöhte Rutsch- und Unfallgefahr an Einsatzstelle (Eis, Schnee, Leitern, Treppen)

- Feuerwehrfahrzeuge wintertauglich halten (Winterreifen, ggf. Schneeketten, Beleuchtung, Frostschutz)

- Löschwasser sparsam einsetzen, Vereisungen vermeiden

- Einsatzkräfte warmhalten

- Nach Einsätzen vereiste Wege und Fahrbahnen absichern

- Absturzsicherheit beim Räumen von Dächern sowie Gefahr herabfallender Eiszapfen, Dachlawinen und Äste beachten

- Prüfen, ob Beseitigen von Schnee und Eis beispielsweise von Dächern auch von Fachfirmen (z.B. Dachdeckereien) entfernt werden könnte.

"Die Feuerwehren in Schleswig-Holstein bitten alle Bürgerinnen und Bürger um umsichtiges Verhalten und gegenseitige Rücksichtnahme. Jede vermiedene Fahrt und eine gute Vorbereitung helfen, Risiken zu reduzieren und die Einsatzkräfte einsatzbereit zu halten", heißt es von Landesbrandmeister Jörg Nero.

Original-Content von: Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell