Polizei Münster

POL-MS: Austausch mit dem Oberbürgermeister: Tilman Fuchs zu Gast im Polizeipräsidium Münster

Münster (ots)

Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf hat am Dienstag (03.02.) Oberbürgermeister Tilman Fuchs, der seit dem 1. November im Amt ist, für einen ersten Austausch im Polizeipräsidium am Friesenring empfangen.

Vertreterinnen und Vertreter der Polizei gaben dem Oberbürgermeister und dem Dezernenten für Personal, Organisation, Ordnung, Feuerwehr und IT, Wolfgang Heuer, in dessen Begleitung Fuchs erschien, Einblick in die Arbeit verschiedener Bereiche der Polizei Münster. Ziel des Treffens war neben der Vorstellung der polizeilichen Arbeit und Strukturen der Austausch über aktuelle sicherheitsrelevante Themen, wie den anstehenden NRW-Tag, die zivilmilitärische Zusammenarbeit und die gemeinsame Wache am Hauptbahnhof. Zudem wurde die Kriminalitätslage in verschiedenen Deliktsbereichen in Münster erläutert.

"Sicherheit im Alltag beginnt mit guter Zusammenarbeit hinter den Kulissen. Der heutige Austausch ist für mich ein starkes Zeichen: Wir ziehen gemeinsam an einem Strang, um das Miteinander in unserer Stadt offen, lebenswert und sicher zu gestalten", resümiert Tilman Fuchs im Nachgang des Treffens. "Zusammenarbeit lebt von Vertrauen und Sicherheit lebt von Verantwortung über Zuständigkeitsgrenzen hinweg. Dieser Austausch ist ein wichtiges Signal, über das ich mich sehr freue. So können wir schnell an die Arbeit gehen und wichtige Weichen für die Sicherheit der Menschen in unserer Stadt gemeinsam stellen", unterstrich Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf.

In regelmäßigen Treffen zwischen Oberbürgermeister und Polizeipräsidentin wird der Austausch künftig intensiv fortgesetzt.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell