Polizeidirektion Hannover

POL-H: B 443 bei Laatzen: Polizei kontrolliert 140 Fahrzeuge - mehrere Straftaten und Verkehrsverstöße festgestellt

Hannover (ots)

Einsatzkräfte der Polizei haben am Dienstag, 10.03.2026, eine Kontrollstelle auf der Bundesstraße 443 eingerichtet. Zwischen 16:00 Uhr und Mitternacht überprüften die Beamten rund 140 Fahrzeuge. Dabei stellten sie mehrere Straftaten sowie zahlreiche Verkehrsverstöße fest.

An der Kontrollaktion beteiligten sich Einsatzkräfte der Polizeikommissariate Laatzen, Döhren und Springe sowie Kräfte der Verfügungseinheiten der Polizeidirektion Hannover und der Autobahnpolizei. Ziel der Maßnahme war es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und Straftaten im Straßenverkehr zu erkennen.

Im Rahmen der Kontrollen leiteten die Einsatzkräfte unter anderem vier Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Darüber hinaus stellten die Beamtinnen und Beamten zwei Verstöße gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz fest. Ein Fahrzeugführer nutzte einen im Ausland zugelassenen Pkw, obwohl er bereits seit längerer Zeit seinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. In einem weiteren Fall nutzte ein Fahrzeugführer ein Fahrzeug mit roten Händlerkennzeichen mutmaßlich für eine private Fahrt.

Zudem leiteten die Einsatzkräfte drei Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ein. Entsprechende Vortests hatten bei den Fahrzeugführern Hinweise auf den Konsum von Kokain beziehungsweise THC ergeben. In allen Fällen ordneten die Beamten Blutproben an.

Bei einem weiteren kontrollierten Fahrzeug stellten die Beamten erhebliche technische Veränderungen fest, die die Verkehrssicherheit beeinträchtigten. Die Einsatzkräfte untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Darüber hinaus ahndeten die Einsatzkräfte acht Verstöße wegen nicht angelegter Sicherheitsgurte. Insgesamt leitete die Polizei im Rahmen des Einsatzes sechs Strafverfahren und 44 Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. /ms, nash

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