Polizei Hagen

POL-HA: Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall in Dahl - Auto kollidiert mit Baum

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Hagen-Dahl (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurden in der Nacht auf Montag (06.04.2026) in Dahl drei Personen leicht verletzt. Gegen 00:00 Uhr fuhr ein 20-jähriger Hagener mit seinem BMW über die Straße "Stollen" in Richtung Kattenohler Straße. In einer Linkskurve verlor der Fahrer aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Der 20-Jährige sowie seine beiden 22- und 20-jährigen Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und wurde durch die Polizeibeamten als Beweismittel sichergestellt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. (sen)

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