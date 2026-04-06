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Polizei Hagen

POL-HA: Schussgeräusch in der Nacht: Polizeieinsatz in der Schwerter Straße

Hagen (ots)

Hagen - In der Nacht zum Ostermontag wurden Anwohner der Schwerter Straße gegen 23:30 Uhr durch Schussgeräusche aus dem Schlaf gerissen. Besorgte Bewohner alarmierten umgehend die Polizei. Vor Ort stellten die Beamten einen beschädigten Außenrollladen an einem Mehrfamilienhaus fest. In der Nähe des Hauses wurde zudem ein verdächtiger Metallgegenstand, vermutlich ein Projektil, gefunden. Nach ersten Ermittlungen könnte die Beschädigung durch ein Luftgewehr oder eine PTB-Waffe verursacht worden sein. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief ohne Erfolg. Die Polizei sicherte die Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Schießen außerhalb von Schießstätten ein. Die Ermittlungen dauern an. (Th.St.)

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Telefon: 02331 986 2066
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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