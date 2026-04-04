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Polizei Hagen

POL-HA: Verdächtige Knallgeräusche in Eilpe: Kinder mit Schreckschusspistole

Hagen (ots)

Eilpe - Am gestrigen Karfreitag, gegen 16:30 Uhr, meldeten mehrere Anwohner der Metzer Straße in Eilpe laute Knallgeräusche, die zunächst wie Schüsse wirkten. Die Herkunft der Geräusche konnte zunächst nicht genau eingeordnet werden. Dank eines entscheidenden Hinweises eines Zeugen konnten die Einsatzkräfte der Polizei schließlich den Ursprung feststellen. Im Bereich eines nahegelegenen Waldes wurden mehrere Kinder angetroffen, die mit einer Schreckschusspistole die Knallgeräusche verursacht hatten. Die Kinder wurden an ihre Eltern übergeben, die Waffe sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun, wie die Kinder in Besitz der Schreckschusspistole gelangt sind. Die Beamten betonen, dass Schreckschusspistolen rechtlich als Waffen gelten und nicht ohne Aufsicht durch Kinder benutzt werden dürfen. (Th.St.)

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Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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