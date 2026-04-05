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Polizei Hagen

POL-HA: Zeuge stoppt betrunkenen Unfallfahrer

Hagen (ots)

Am Samstagabend gegen 23:30 Uhr beobachtete ein Zeuge auf der Altenhagener Straße, wie ein Autofahrer den Außenspiegel eines geparkten Wagens beschädigte. Anschließend setzte der Mann seine Fahrt, ohne anzuhalten, unbeirrt fort. Dank der schnellen Reaktion und Meldung an die Polizei durch den Zeugen konnte der 29-jährigen Griechen kurze Zeit später angehalten und kontrolliert werden. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Auf den Mann kommen nun gleich mehrere Verfahren zu: wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Trunkenheit im Straßenverkehr. Zudem wurde ein bereits bestehender Haftbefehl gegen ihn vollstreckt. (Th.St)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
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Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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