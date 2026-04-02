POL-HA: E-Bike-Fahrer stürzt auf den Gehweg und verletzt sich
Hagen-Garenfeld (ots)
Am Mittwoch (01.04.) stürzte ein 79-jähriger Radfahrer auf der Ruhrtalstraße und verletzte sich leicht. Der Hagener war um 16.50 Uhr mit seinem E-Bike in Richtung Boele unterwegs. Im Bereich einer Bushaltestelle wollte der Mann auf den Gehweg fahren. Der Senior berichtete, die Kontrolle verloren zu haben, weil der Bordstein zu hoch war. Er stürzte auf den Gehweg. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. (arn)
Rückfragen bitte an:
Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de
Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen
Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell