POL-HA: E-Bike-Fahrer stürzt auf den Gehweg und verletzt sich

Hagen-Mitte (ots) - Ein Hagener erhielt am Mittwoch (01.04.) eine Strafanzeige aufgrund eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Der 29-Jährige hatte sein Mofa in der Bahnhofstraße abgestellt, um nach eigenen Angaben zum Einkaufen zu gehen. Als ein Polizist das Fahrzeug gegen 12.10 Uhr sah, stellte er fest, dass das Zweirad keine gültige Versicherung hatte. Der Hagener, der im weiteren Verlauf zu seinem ...

mehr