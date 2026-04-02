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Polizei Hagen

POL-HA: Hagener verstößt gegen Bereichsbetretungsverbot und wird in Gewahrsam genommen

Hagen-Mitte (ots)

Nachdem ein Hagener mehrfach gegen ein bestehendes Bereichsbetretungsverbot verstieß, nahmen Polizisten den 28-Jährigen am Mittwoch (01.04.) in Gewahrsam. Der polizeibekannte Mann, der das Verbot aufgrund von vorangegangenen Drogendelikten am Hauptbahnhof und im Umfeld erhalten hatte, hielt sich gegen 23.30 Uhr in der Stresemannstraße auf. Bereits um 22 Uhr hatte ihm eine Streifenwagenbesatzung einen Platzverweis erteilt, den er jedoch ignorierte. Auch um 23.30 Uhr gab der 28-Jährige an, den Bereich erneut aufsuchen zu wollen. Deshalb wurde er in Gewahrsam genommen. Er muss sich wegen des Verstoßes gegen das Bereichsbetretungsverbot verantworten. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
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Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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