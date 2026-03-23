Polizei Bielefeld

POL-BI: Graffiti-Sprayer in U-Bahnhaltestelle erwischt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Aufgrund eines Hinweises konnten Streifenbeamte am Freitagnachmittag, 20.03.2026, vier tatverdächtige Jugendliche an der Stadtbahnhaltestelle "Wittekindstraße" antreffen. Sie werden verdächtigt, Wände der Haltestellenzugänge mit Farbspray beschädigt zu haben.

Gegen kurz nach 17:00 Uhr beschrieb ein Zeuge Jugendliche, die mit Spraydosen die Wände der Auf- und Abgangsbereiche besprühten. Wenige Minuten später trafen mehrere Streifenbeamte auf vier Jugendliche die sich direkt am Bahnsteig aufhielten.

Zwei von ihnen besaßen frische Farbanhaftungen an ihren Händen, zudem zeigten Kameraaufnahmen eines Jugendlichen die aktuelle Tathandlung. Die beiden Jugendlichen mit den Farbanhaftungen gaben vor, diese hätte sich der eine beim Kunstunterricht und der anderen bei der Gartenarbeit zugezogen.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei 15-jährige und einen 16-jährigen Bielefelder sowie einen 16-Jährigen aus Herzebrock-Clarholz. Nach der Anzeigenaufnahme wurden die vier von ihren Eltern von der Polizeiwache abgeholt. Farbspray, Farbstifte und die Kamera stellten die Beamten sicher.

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