Polizei Bielefeld

POL-BI: Achtung: Diebe geben sich als Stadtwerke Mitarbeiter aus

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Sennestadt - Am Freitagmittag, 20.03.2026, haben zwei Männer vorgeben, die Heizanlage in der Wohnung einer Seniorin überprüfen zu müssen. Obwohl die 86-Jährige das Duo zum Gehen aufforderte, gelang es ihnen Geld zu stehlen.

Weil die beiden Männer gegen 12:50 Uhr vortäuschten, etwas ablesen zu müssen, ließ die Seniorin sie in ihre Wohnung. Während ein Mann angeblich den Heizkörper im Wohnzimmer überprüfte, ging der andere in das Schlafzimmer.

Dies kam der 86-Jährigen verdächtig vor und sie forderte die Männer lautstark zum Verlassen ihrer Wohnung auf. Als das Duo eilig verschwand, bemerkte die Seniorin, dass Bargeld aus ihrem Schlafzimmer gestohlen wurde und sie erstattete eine Strafanzeige.

Die zwei tatverdächtigen Männer beschrieb die Anwohnerin als unterschiedlich groß und dunkel gekleidet.

Mehr Informationen zu dem Thema "Trickdiebstahl: Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung!" bekommen Sie auf den Seiten "Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes":

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 25 / 0521/545-0

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