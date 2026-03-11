Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Fahrt in die Pfalz endet mit Strafanzeige

Kaiserslautern (ots)

Ohne Führerschein und Versicherungsschutz wurde eine 36 Jahr alte Fahrerin am Dienstagnachmittag auf der BAB 6 kontrolliert. Der Dame aus dem benachbarten Saarland wurde die Fahrerlaubnis in der Vergangenheit aufgrund eines Verkehrsdelikts entzogen. Eine weitere Überprüfung ergab, dass für den Renault kein Versicherungsschutz besteht. Die Fahrt im schönen Rheinland-Pfalz war somit beendet. Die Beamten der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern ermitteln nun wegen dem Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz. |pastkl

