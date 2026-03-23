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Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Unfälle in der Dunkelheit

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Brackwede - Ein Senior verursachte am Freitagabend, 20.03.2026, zwei Unfälle mit einem hohen Gesamtschaden. Er gab an, dass er in der Dunkelheit nicht mehr gut sehen könne.

Gegen 20:00 Uhr befuhr ein 81-jähriger Bielefelder mit seinem Peugeot die Hauptstraße in Fahrtrichtung Gütersloher Straße. Als er nach rechts auf die Straße Lönkert abbiegen wollte, stieß er mit einer Straßenlaterne zusammen. Anschließend setzte er seine Fahrt zunächst fort, kollidierte wenig später aber erneut mit einem Verkehrszeichen.

Gegenüber den Polizisten teilte der Bielefelder mit, dass er im Dunkeln nicht mehr gut sehen könne. Zur Abklärung seines Gesundheitszustands wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Eine Meldung an das Straßenverkehrsamt wurde gefertigt. Die Befähigung zum Führen von Kraftfahrzeugen wird überprüft.

Am Auto entstand ein Totalschaden. Der Gesamtschaden wurde auf rund 32.000 Euro geschätzt.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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