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Polizei Bielefeld

POL-BI: Werkzeuge aus Firma gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Altenhagen - Unbekannte Täter sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 20.03.2026, in eine Firma an der Brönninghauser Straße eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand gelangten die Täter zwischen 19:00 Uhr am Donnerstag, 19.03.2026, und 06:30 Uhr am Freitag, 20.03.2026, auf das Firmengrundstück an der Brönninghauser Straße, in Höhe Düningshof. Von dort brachen sie in das Gebäude ein und stahlen Werkzeuge. Anschließend entkamen sie in eine unbekannte Richtung.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat, zu tatverdächtigen Personen oder zu verdächtigen Fahrzeugen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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