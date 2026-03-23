POL-BI: Werkzeuge aus Firma gestohlen
Bielefeld (ots)
FR / Bielefeld / Altenhagen - Unbekannte Täter sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 20.03.2026, in eine Firma an der Brönninghauser Straße eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.
Nach dem aktuellen Kenntnisstand gelangten die Täter zwischen 19:00 Uhr am Donnerstag, 19.03.2026, und 06:30 Uhr am Freitag, 20.03.2026, auf das Firmengrundstück an der Brönninghauser Straße, in Höhe Düningshof. Von dort brachen sie in das Gebäude ein und stahlen Werkzeuge. Anschließend entkamen sie in eine unbekannte Richtung.
Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat, zu tatverdächtigen Personen oder zu verdächtigen Fahrzeugen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.
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