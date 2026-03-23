Polizei Bielefeld

POL-BI: Rädersatz bei Autohandel gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Windelsbleiche - An der Windelsbleicher Straße haben Unbekannte in der Nacht zu Freitag, 20.03.2026, den kompletten Radsatz eines 5er BMW XDrive gestohlen.

Zwischen Donnerstag, 19.03.2026, kurz vor Mitternacht und Freitag, gegen 11:00 Uhr, erschienen Diebe auf dem Verkaufsgelände eines Autohändlers in Nähe der Einmündung der Friedhofstraße. Sie demontierten die schwarzen Alpina Felgen des 5er BMW-Kombi. Dabei stellten sie den Pkw auf Pflastersteine und schoben einen Autoreifen unter den BMW. Ein Verantwortlicher des Autohandels erwähnte bei der Anzeigenerstattung, dass die Steine und der Autoreifen nicht zu dem Betrieb gehören würden.

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

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