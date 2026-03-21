POL-BI: Vermisster 86-jähriger Bielefelder wohlbehalten angetroffen

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 15.03.2026, raubte ein Duo einen 16-jährigen Bielefelder aus. Noch in der Nacht fielen die zunächst flüchtigen Tatverdächtigen vor einer Disco auf. Ein Räuber ist nun in U-Haft. Nach dem aktuellen Kenntnisstand hielt sich ein 16-jähriger Bielefelder gegen 01:00 Uhr im Bereich der Hermann-Kleinewächter-Straße auf. Dort näherten sich ...

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