POL-BI: 13-jährige Bielefelderin bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Zeugen gesucht
Bielefeld (ots)
MR / Bielefeld / Bethel - Am Donnerstag, 19.03.2026, kam es auf dem Quellenhofweg zu einem Verkehrsunfall mit einer Radfahrerin. Zwei Unfallbeteiligte Fahrzeugführer entfernten sich von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen.
Eine 13-jährige Radfahrerin fuhr gegen 07:57h in einen Kreisverkehr auf dem Quellenhofweg. Aufgrund des Fahrverhaltens eines Personentransporters stürzte sie auf die Fahrbahn. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem weiteren unbekannten Pkw. Die Fahrzeuge fuhren weiter.
Die 13-jährige Radfahrerin erlitt schwere Verletzungen.
Bei dem Personentransporter soll es sich um einen roten VW Multivan gehandelt haben.
Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Unfall oder zu den beteiligten Fahrzeugen beim Verkehrskommissariat 1 unter der Rufnummer 0521/545-0.
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