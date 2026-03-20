Polizei Bielefeld

POL-BI: Zahlreiche Verstöße bei Fahrzeugkontrolle festgestellt

Bielefeld (ots)

LM / Bielefeld / Brackwede - In der letzten Nacht, 20.03.2026, kontrollierte die Polizei einen Autofahrer, der über keine gültige Fahrerlaubnis verfügte, unter dem Einfluss von Alkohol stand und nach eigenen Angaben vor zwei Tagen Cannabis konsumiert habe.

Als die eingesetzten Beamten gegen 01:15 Uhr den 33-jährigen Fahrer eines schwarzen VW-Polo einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen, konnte dieser keine gültige Fahrerlaubnis nachweisen. Er machte vor Ort wiederholt falsche Angaben zu seiner Person.

Das benutzte Fahrzeug, für das der Fahrer keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte, ist seit zwei Jahren außer Betrieb gesetzt. Zusätzlich stimmten die am Fahrzeug angebrachten amtlichen Kennzeichen, nicht mit diesem überein. Das Fahrzeug verfügt über keinen Versicherungsschutz. Es besteht der Verdacht, dass das Fahrzeug sowie die Kennzeichen entwendet wurden. Diese wurden durch die Polizei sichergestellt. Die Ermittlungen zu den Eigentumsverhältnissen dauern an.

Im Innenraum des Fahrzeugs konnten die Beamten zwei weitere amtliche Kennzeichen auffinden. Ermittlungen hierzu dauern an.

Der 33-Jährige hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland und hat eine deutsch-serbische Staatsangehörigkeit. Er stand unter dem Einfluss von Alkohol und gab gegenüber den eingesetzten Beamten an, vor zwei Tagen Cannabis konsumiert zu haben. Die Beamten stellten bei ihm unter anderem gerötete Augen fest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

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