PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Zahlreiche Verstöße bei Fahrzeugkontrolle festgestellt

Bielefeld (ots)

LM / Bielefeld / Brackwede - In der letzten Nacht, 20.03.2026, kontrollierte die Polizei einen Autofahrer, der über keine gültige Fahrerlaubnis verfügte, unter dem Einfluss von Alkohol stand und nach eigenen Angaben vor zwei Tagen Cannabis konsumiert habe.

Als die eingesetzten Beamten gegen 01:15 Uhr den 33-jährigen Fahrer eines schwarzen VW-Polo einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen, konnte dieser keine gültige Fahrerlaubnis nachweisen. Er machte vor Ort wiederholt falsche Angaben zu seiner Person.

Das benutzte Fahrzeug, für das der Fahrer keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte, ist seit zwei Jahren außer Betrieb gesetzt. Zusätzlich stimmten die am Fahrzeug angebrachten amtlichen Kennzeichen, nicht mit diesem überein. Das Fahrzeug verfügt über keinen Versicherungsschutz. Es besteht der Verdacht, dass das Fahrzeug sowie die Kennzeichen entwendet wurden. Diese wurden durch die Polizei sichergestellt. Die Ermittlungen zu den Eigentumsverhältnissen dauern an.

Im Innenraum des Fahrzeugs konnten die Beamten zwei weitere amtliche Kennzeichen auffinden. Ermittlungen hierzu dauern an.

Der 33-Jährige hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland und hat eine deutsch-serbische Staatsangehörigkeit. Er stand unter dem Einfluss von Alkohol und gab gegenüber den eingesetzten Beamten an, vor zwei Tagen Cannabis konsumiert zu haben. Die Beamten stellten bei ihm unter anderem gerötete Augen fest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 20.03.2026 – 11:02

    POL-BI: Radfahrerin verletzt - E-Scooter-Fahrer flüchtet

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Ein unbekannter E-Scooter-Fahrer flüchtete am Donnerstag, 19.03.2026, nach einem Unfall mit einer Radfahrerin. Die Polizei sucht Zeugen. Eine 23-jährige Bielefelderin fuhr gegen 07:50 Uhr mit ihrem Fahrrad über den Van-Randenborgh-Weg in Richtung Kesselbrink. An der Einmündung zur Friedrich-Ebert-Straße stieß ein unbekannter E-Scooter-Fahrer mit ihr zusammen, der auf dem ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 10:18

    POL-BI: Pkw überschlägt sich auf A 33

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - BAB 33 - Paderborn - In Höhe des Parkplatzes Lippesee West ist ein Autofahrer am Freitagmorgen, 20.03.2026, bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden. Bislang gibt es keine Informationen, dass ein weiteres Fahrzeug an dem Unfallgeschehen beteiligt gewesen sein soll. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll ein 45-Jähriger aus Salzkotten mit einem VW Sharan gegen 06:05 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren