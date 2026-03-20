Polizei Bielefeld

POL-BI: Gesuchte Räuber fallen vor Disco auf

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 15.03.2026, raubte ein Duo einen 16-jährigen Bielefelder aus. Noch in der Nacht fielen die zunächst flüchtigen Tatverdächtigen vor einer Disco auf. Ein Räuber ist nun in U-Haft.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand hielt sich ein 16-jähriger Bielefelder gegen 01:00 Uhr im Bereich der Hermann-Kleinewächter-Straße auf. Dort näherten sich dann ein 19-Jähriger und ein 17-Jähriger, beide aus Bielefeld, und griffen den 16-Jährigen unvermittelt an. Durch Schläge und Tritte erlitt er leichte Verletzungen. Das Duo raubte sein Smartphone und seine Umhängetasche und flüchtete anschließend in eine unbekannte Richtung. Im Zuge der Ermittlungen konnten Hinweise auf die Identitäten der Räuber durch die Polizei erlangt werden. Ihr Aufenthaltsort war aber zunächst unklar.

Gegen 04:20 Uhr fielen die noch flüchtigen Tatverdächtigen vor einer Bielefelder Disco auf, da sie in eine verbale Auseinandersetzung mit dem Sicherheitsdienst geraten waren. Die alarmierten Polizisten konnten die Tatbeute bei dem Duo nicht feststellen.

In den Taschen der Beiden stieß die Polizei jeweils auf ein Messer. Diese wurden sichergestellt und Ordnungswidrigkeitenanzeigen hinsichtlich der dortigen Messerverbotszone geschrieben.

Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen den 17-Jährigen, bei dem es sich um einen jugendlichen Intensivstraftäter handelt. Er wurde am Freitag, 20.03.2026, einem Haftrichter des Amtsgerichts Bielefeld vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Bielefelder.

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