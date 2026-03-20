Polizei Bielefeld

POL-BI: Radfahrerin verletzt - E-Scooter-Fahrer flüchtet

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Ein unbekannter E-Scooter-Fahrer flüchtete am Donnerstag, 19.03.2026, nach einem Unfall mit einer Radfahrerin. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 23-jährige Bielefelderin fuhr gegen 07:50 Uhr mit ihrem Fahrrad über den Van-Randenborgh-Weg in Richtung Kesselbrink. An der Einmündung zur Friedrich-Ebert-Straße stieß ein unbekannter E-Scooter-Fahrer mit ihr zusammen, der auf dem Gehweg in Richtung Herforder Straße fuhr.

Die Radfahrerin erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Der Unbekannte fuhr nach dem Zusammenstoß in Richtung Van-Randenborgh-Weg davon.

Die 23-Jährige beschrieb den Mann wie folgt: 25 bis 30 Jahre alt, etwa 170 cm groß, dunkler Hauttyp und Drei-Tage-Bart. Er trug dunkle Kleidung.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Unfall oder zum beschriebenen Mann beim Verkehrskommissariat 1 unter der 0521/545-0.

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