Polizei Bielefeld

POL-BI: Radfahrer schubst Radfahrerin

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Eine Radfahrerin wurde am Mittwoch, 18.03.2026, an der Artur-Ladebeck-Straße, in Höhe Johannistal, von einem unbekannten Mann leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 17:00 Uhr befuhr eine 58-jährige Bielefelderin die Artur-Ladebeck-Straße in Richtung Brackwede. Als sie in Höhe der Einmündung Johannistal war, wurde sie von einem unbekannten Radfahrer geschubst. Dadurch geriet sie ins Schwanken, stieß gegen einen Zaun und erlitt leichte Verletzungen.

Als die Bielefelderin dem unbekannten Mann folgte, bedrohte er sie. Anschließend entkam er in eine unbekannte Richtung. Der gesuchte Mann wird wie folgt beschrieben: Roter Pullover, grünes T-Shirt, blaue Jeans. Er wird auf 50 bis 60 Jahre geschätzt. Er hatte graues schütteres Kopfhaar und einen Drei-Tage-Bart. Er nutzte ein silbernes Fahrrad mit einem gebogenen Lenker, dessen Griffe nach vorne zeigten.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zum beschriebenen Mann beim Verkehrskommissariat 2 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell